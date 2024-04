شركة اور العامة تباشر بتجهيز كهرباء الوسط بـ 102 كيلو متر من القابلوات والاسلاك

2024-04-09 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت شركة اور العامة عن تجهيزها لكهرباء الفرات الاوسط بالاسلاك والقابلوات ضمن العقد الذي تم ابرامه سابقا. وذكر مدير عام الشركة جبار الغالبي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه تم تجهيز 102 كيلو متر من الاسلاك والقابلوات الكهربائية لشركة الفرات الاوسط ضمن العقد الذي تم ابرامه...

