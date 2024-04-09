عملية نوعية تنتهي بالقبض على عنصر بداعش في كرخ بغداد

2024-04-09 10:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، القاء القبض بعملية نوعية على إرهابي في احدى مناطق جانب الكرخ بالعاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تمكنت قوة من اللواء الخامس والخمسون فرقة المشاة السابعة عشر بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/قيادتنا وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 ارهاب، ينتمي لعصابات داعش الارهابية وذلك من خلال رصد مكان تواجده ضمن منطقة (زوبع السلطان) جنوب غربي بغداد".

وأضاف البيان انه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون العراقي".