اليوم.. قمتان في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا

2024-04-09 10:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعي ريال مدريد الإسباني لتعويض خسارته الموسم الماضي برباعية نظيفة، عندما يستقبل مانشستر ستي الإنكليزي حامل اللقب، في قمة مرتقبة، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، فيما يسعي أرسنال الإنكليزي لتخطي بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري ابطال اوربا.

نهائي مبكر

ويطمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يخوض مباراته رقم 200 مدربا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى تعويض هزيمة ريال مدريد الإسباني الفادحة الموسم الماضي برباعية نظيفة، عندما يستقبل مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب الثلاثاء في قمة مرتقبة ضمن ذهاب ربع النهائي

ولطالما التقى ريال وسيتي في الأدوار الاقصائية خلال المواسم الماضية، فخرج الأول فائزا في نصف نهائي 2016 (0-0، 1-0) و2022 (3-4، 3-1) بعد مباراة إياب بالغة الإثارة انتهت بعد التمديد في طريق ريال لإحراز لقبه الـ14 القياسي، فيما تفوق سيتي في ثمن نهائي 2020 (2-1، 2-1)، ونصف نهائي 2023 (1-1، 4-0) عندما أحرز اللقب الأول في تاريخه.

ويعول ريال مدريد على نجوم يتقدمهم لاعب الوسط الهجومي الإنكليزي جود بيلينغهام (20 عاما) الذي يحاول العودة إلى مستواه بعد إصابة وإيقاف مطلع العام، عندما يواجه فريقا حاول ضمه لكن قلبه خفق للفريق الملكي.

ويبدو ريال مدريد في موقف قوي لاستعادة لقب الدوري الإسباني إذ يتقدم بفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة قبل ثماني مراحل على ختام الليغا، وقد فاز في 33 من مبارياته الـ42 هذا الموسم وتلقى خسارتين فقط أمام جاره أتلتيكو مدريد، كما أنه لم يخسر على أرضه في 27 مباراة.

أرسنال للعودة من الباب الكبير أمام البافاري الجريح

وفي أول ربع نهائي له منذ 2010، يستقبل أرسنال الإنكليزي بايرن ميونيخ الألماني وهو في صدارة الدوري المحلي اللاهث وراء لقبه منذ 2004، بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن مانشستر سيتي.

ويعول فريق المدفعجية الطامح للقبه الأول في المسابقة، على رصيده المميز هذا الموسم على أرضه، حيث فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال مسجلا 13 هدفا مقابل هدف وحيد في شباكه.

لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، لم يفز سوى ثلاث مرات في 12 مباراة على بايرن في دوري الأبطال، مقابل سبع خسارات، من بينها آخر ثلاث مواجهات جاءت جميعها بنتيجة واحدة ساحقة 1-5 في 2015 و2017.

المصدر: وكالات