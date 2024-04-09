2024-04-09 10:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، عن توقعاته بشان تطورات حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما حذر من أمطار غزيرة متوقع هطولها على المحافظات الشمالية.

وقال الزيادي لـ "بغداد اليوم"، إن "من المتوقع أن تتأثر البلاد تحت أجواء متقلبة وحدوث أمطار تبدأ من اليوم الثلاثاء في اغلب المدن الشمالية وتستمر حتى فجر الخميس المقبل"، محذرا "من أمطار غزيرة الشدة في محافظات الموصل أربيل كركوك دهوك".

واضاف، أن "الحالة الماطرة تتحرك عصر ومساء الليلة في المدن الوسطى والجنوبية محملة أمطار رعدية بين مكان وآخر وتشمل الأمطار العاصمة بغداد وديالى وايضا"، مشيرا الى أن "اشتداد الرياح الجنوبية اليوم في مناطق البلاد كافة خاصة شمال الكوت وديالى تصل 50 كم ف س".

وتابع: "يوم غد الأربعاء ستكون هنالك حالة ممطرة في وسط وجنوب البلاد وبعض مدن الفرات الأوسط مجملها رعدية متفرقة وغزيرة في شمال البلاد وديالى"، لافتا الى أن "يوم غد الاربعاء ستكون هنالك اجواء لطيفة بسبب عبور جبهة هوائية لطيفة مصحوبة بنشاط رياح شمالية تؤدي الى أنخفاض بفارق خمس درجات مئوية تستمر طيلة أيام العيد".

وبين الزيادي أنه "من الممكن ان تستمر الحالة الممطرة في محافظات العراق حتى نهاية الشهر الحالي".

وفي سياق منفصل، توقع الزيادي أن "يعلن الجميع غداً عيد موحد في الدول الإسلامية كافة وباتفاق معظم المرجعيات الدينية في النجف رغم صعوبة مشاهدة القمر اليوم بسبب تواجد سحب وغيوم منتشره في مناطق مختلفه في مدن البلاد ولكن قد يشاهد في مناطق آخرى تكون الأجواء فيها مناسبة وصافية.

واضاف، أن "الظروف الفلكيه كافة ترى ان فقهاء الدين والمراجع في النجف سيحددون غداً الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك".