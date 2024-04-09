شخص يقتل شقيقته بذريعة "غسل العار" غربي بغداد

2024-04-09 10:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بقيام شخص بقتل شقيقته "غسلاً للعار" في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل شقيقته بذريعة (غسل العار) مستخدماً سلاحاً نوع مسدس داخل دارهم غربي بغداد، وتحديدا في المطبخ وتمكن من الهروب".

وأضاف أن "قوة من شرطة بغداد الكرخ طوقت مكان الحادث وشنت حملة تفتيش وتمكنت من الوصول الى اهل المتهم ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا عن مكان تواجده وتمكنت من اعتقاله قبل أن يفر خارج المنطقة ضمن ابو منيصير في قضاء ابو غريب".