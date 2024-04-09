2024-04-09 10:54:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 90.78 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا إلى […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أولاً على Eishan.