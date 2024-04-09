2024-04-09 10:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت أهدافا حيوية في مستوطنة عسقلان ومينائها النفطي، إضافة لهدف ثالث في إسرائيل، وذلك خلال الـ72 ساعة الماضية. وقالت فصائل المقاومة في بيان صدر عنها، إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من […]

ظهرت المقالة بينها مستوطنة عسقلان ومينائها.. “المقاومة العراقية” تتبنى قصف أهداف حيوية في إسرائيل أولاً على Eishan.