2024-04-09 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر أسس لمرحلة سقوط الطاغية ونظامه الاستبدادي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المندلاوي قدم خالص تعازيه ومواساته، إلى المراجع العظام والحوزة الدينية، وآل الصدر الكرام، والشعب العراقي خاصة، والعالم الإسلامي عموماً، بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس)، وأخته العلوية بنت الهدى، بجريمة يندى لها جبين الإنسانية اقترفتها يد البعث الدموي".وقال المندلاوي حسب البيان: إن "علماء الدين وفي مقدمتهم الشهيد الصدر كان لهم دور حاسم واستثنائي في الدفاع عن حرية العراقيين وكرامتهم عبر التاريخ"، مضيفاً أن "الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) تصدى بشجاعة لأعتى الأنظمة الدكتاتورية، وكسر عبر تحمله لمسؤوليته الشرعية وواجبه الوطني حاجز الخوف من جلاوزة البعث الكافر، وقدم روحه المجاهدة في سبيل خلاص الشعب من الحقبة الصدامية التي أذاقت العراقيين ويلات القتل والتعذيب والتهجير، وأسس لمرحلة جديدة مهدت لسقوط الطاغية ونظامه الاستبدادي".وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، أنه "تزامن استشهاد الصدر مع ذكرى سقوط الدكتاتور رسخت في الأذهان حقيقة انتصار الدماء على سيوف الظالمين"، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاستفادة من فكر الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) ونظرياته، والاقتداء بمنهجه والمبادئ التي حرص على غرسها في المجتمع، والسير على دربه في إعلاء شأن الأمة ورفض الظلم والفساد، والتمسك بالقيم التي قدم الشهيد والعلماء أرواحهم من أجل تحقيقها".