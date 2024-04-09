2024-04-09 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار متوسطة الشدة وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية وتكون احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، وغائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار متفرقة في المنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ،وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".