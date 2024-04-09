أسعار الذهب ترتفع مقتربة من أعلى مستوى قياسي

2024-04-09 11:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم بحثا عن إشارات جديدة.

وبحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2343.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولارا يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2362.60 دولارا.

من المقرر صدور محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 في اجتماع السياسة في مارس.

بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة الماضي، قلص السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين، من ثلاثة إلى أربعة قبل بضعة أسابيع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة LSEG.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 27.81 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت واردات الهند من الفضة بنسبة 260% في فبراير إلى مستوى قياسي، حيث شجع انخفاض الرسوم الجمركية على مشتريات كبيرة من الإمارات العربية المتحدة.

وربح البلاتين 1.6 بالمئة إلى 973.35 دولارا وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1053.50 دولارا.