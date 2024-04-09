كأس العراق.. اربع مواجهات في ربع النهائي اليوم

2024-04-09 12:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، أربع مباريات على ملاعب بغداد والبصرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

ويشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة فريق القوة الجوية حامل لقب البطولة السابقة مع نظيره نفط ميسان، ويعول القوة الجوية على لاعبيه الدوليين والجمهور وارتفاع الروح المعنوية عقب فوزه الأخير على الطلبة من أجل التفوق على منافسه وبلوغ المربع الذهبي.

اما فريق الشرطة متصدر دوري النجوم لغاية الآن فستكون مهمته محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على السفانة في محافظة البصرة، وهو يأمل بالخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار في بطولة الكأس.

فريق الزوراء وعلى ملعبه سيسعى الى تخطي نظيره نوروز القادم من الشمال بغية إنقاذ موسمه بعد فقدانه فرصة المنافسة على لقب دوري النجوم للموسم الحالي.

فيما سيلتقي فريق النفط نظيره أربيل على ملعب المدينة الدولي في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين الطامحين لمواصلة مغامرتهما في الكأس.

وستجرى جميع المباريات في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.