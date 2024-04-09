الدفاع المدني تصدر جملة من الوصايا والارشادات الخاصة بعيد الفطر المبارك
2024-04-09 12:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جملة من الوصايا والارشادات الخاصة بالمناطق الترفيهية في عيد الفطر المبارك.
وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن التوصيات تضمنت ما يلي:
1- ضرورة الإدامة والصيانة الدورية لجميع المعدات والألعاب الخاصة بمدن الألعاب
2- ضرورة وجود مختصين فنيين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني.
3- ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك أو وجود أي تحدبات أو نتوءات تسبب الأذى لمستخدميها.
4- فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءا أساسيا لبعض الألعاب والتأكد من سلامتها.
5- فحص كل جزء من أجزاء الألعاب على حدة سواء منها الحركية أو اللولبية أو العجلات أو السلاسل والتوصيلات الكهربائية.
6- التأكد من صيانة الزوارق المائية أو اليخوت وإدامتها وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول أي طارئ.
7- متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم.
8- التأكد من وصول نداءات الإذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة أجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة.
9- ضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الأكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية.
10- صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة.
11- ضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث ولحين وصول الأجهزة المختصة.
12- وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول أي حادث.
13- التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الإسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول أي حادث.
14- ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.
أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جملة من الوصايا والارشادات الخاصة بالمناطق الترفيهية في عيد الفطر المبارك.
وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن التوصيات تضمنت ما يلي:
1- ضرورة الإدامة والصيانة الدورية لجميع المعدات والألعاب الخاصة بمدن الألعاب
2- ضرورة وجود مختصين فنيين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني.
3- ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك أو وجود أي تحدبات أو نتوءات تسبب الأذى لمستخدميها.
4- فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءا أساسيا لبعض الألعاب والتأكد من سلامتها.
5- فحص كل جزء من أجزاء الألعاب على حدة سواء منها الحركية أو اللولبية أو العجلات أو السلاسل والتوصيلات الكهربائية.
6- التأكد من صيانة الزوارق المائية أو اليخوت وإدامتها وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول أي طارئ.
7- متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم.
8- التأكد من وصول نداءات الإذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة أجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة.
9- ضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الأكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية.
10- صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة.
11- ضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث ولحين وصول الأجهزة المختصة.
12- وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول أي حادث.
13- التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الإسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول أي حادث.
14- ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.