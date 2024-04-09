الدفاع المدني تصدر جملة من الوصايا والارشادات الخاصة بعيد الفطر المبارك

2024-04-09 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جملة من الوصايا والارشادات الخاصة بالمناطق الترفيهية في عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن التوصيات تضمنت ما يلي:1- ضرورة الإدامة والصيانة الدورية لجميع المعدات والألعاب الخاصة بمدن الألعاب2- ضرورة وجود مختصين فنيين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني.3- ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك أو وجود أي تحدبات أو نتوءات تسبب الأذى لمستخدميها.4- فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءا أساسيا لبعض الألعاب والتأكد من سلامتها.5- فحص كل جزء من أجزاء الألعاب على حدة سواء منها الحركية أو اللولبية أو العجلات أو السلاسل والتوصيلات الكهربائية.6- التأكد من صيانة الزوارق المائية أو اليخوت وإدامتها وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول أي طارئ.7- متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم.8- التأكد من وصول نداءات الإذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة أجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة.9- ضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الأكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية.10- صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة.11- ضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث ولحين وصول الأجهزة المختصة.12- وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول أي حادث.13- التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الإسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول أي حادث.14- ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.