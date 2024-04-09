إعفاء الكادر الفني المشرف على فريق أربيل

2024-04-09 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - علي الخرسانقرّرت إدارة نادي أربيل إعفاء الكادر الفني لفريقها الكروي المشارك في دوري النجوم العراقي بقيادة المدرب حيدر عبد الأمير .وقال المدرب حيدر عبد الأمير في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع) إن " إدارة النادي قررت إقالة الكادر الفني المشرف على فريقها الكروي بالرغم من توقيع عقد ينص على العمل لمدة موسم ونصف".وأضاف أن " الهدف من توقيع العقد كان رفع مستوى الفريق والبقاء في دوري النجوم هذا الموسم ومن ثم تطويره استعداداً للموسم المقبل ".وأوضح أن "الكادر الفني عمل بالمتاح في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي، إضافة الى مشاركة أغلب لاعبي الفريق في دوري كردستان وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الفريق في دوري النجوم الذي يعد مضغوطاً بالأساس".وأشار عبد الأمير الى أن "الفريق تحسنت نتائجه منذ استلامنا المسؤولية وقدمنا مستويات جيدة بالرغم من أن بعض المباريات لم تكن بمستوى الطموح ".