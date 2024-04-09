2024-04-09 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذرت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، من أي حالة استغلال للسياح من خلال رفع الأسعار في الفنادق والمتنزهات.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في الإقليم إبراهيم عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هيئة السياحة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تقوم باستغلال مناسبة العيد لرفع أسعار الفنادق والمطاعم وباقي الأماكن السياحية".

وأضاف أنه "من المتوقع دخول أكثر من ربع مليون سائح ونتوقع الوصول إلى نصف مليون نظرا للأجواء الربيعية الساحرة في جميع محافظات الإقليم، وأيضا وجود عطلة العيد".

وبين أن "هناك تعاون وتنسيق مع الأجهزة الأمنية لغرض تسهيل دخول هذه الأعداد دون مشاكل الانتظار وتهيئة كل مستلزمات الراحة لهم".

ويتطلع إقليم كردستان لاستقبال ما يفوق الربع مليون سائح من داخل الاقليم وخارجه خلال أيام عيد الفطر خصوصا مع تزامنها مع أجواء الربيع، وسط استعدادات شاملة لتحقيق ذلك فضلا عن تحقيق 8 ملايين سائح خلال العام الحالي.

ومع حلول فصل الربيع كل عام، يتوافد مئات آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية على إقليم كردستان، وهو ما ينعكس تنشيطا كبيرا لحركة الأسواق ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في محافظات الإقليم الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وتكتظ المنتجعات والمواقع السياحية والجبلية كما مراكز المدن والبلدات بالزوار القادمين من كافة المحافظات العراقية، حيث تمتاز مناطق الإقليم عامة بأجوائها العليلة وبطبيعتها الجبلية الخضراء في هذا الفصل.

ويقصد الزوار المعالم والمواقع السياحية والترفيهية والتراثية في المدن الكبرى وخاصة الأسواق الشعبية والحدائق العامة والمجمعات التجارية الكبرى ومدن الألعاب، فيما يقصد آخرون المنتجعات والمنتزهات والمصايف الجبلية والتي تتميز بشلالاتها وينابيعها وغطاءها النباتي الكثيف.











