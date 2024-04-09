شرطة سامراء تعلن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بعيد الفطر

2024-04-09 12:36:02 - المصدر: واع

صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلن قائد قيادة عمليات سامراء للشرطة الاتحادية اللواء الركن أحمد حاتم حميد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أكد عدم وجود قطوعات في أي منطقة أو شارع، وأشار إلى أن هناك تنسيقاً عالياً بين جميع القطاعات الأمنية وقيادات الشرطة لضمان أمن وحماية المواطن خلال أيام العيد.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): "تم استلام المهام قبل شهر ونصف وباشرنا بفرض الأمن داخل مدينة سامراء من خلال مديرية شرطة سامراء" ،مبيناً أن "هذه القيادة تشكلت لغرض تفعيل جميع موارد وزارة الداخلية ضمن مدينة سامراء والأقضية والنواحي ضمن قاطع عمليات سامراء".وأضاف الأسدي، أن "القيادة تعمل بشقين، الأول عملياتي في ما يخص القطعات العسكرية، والثاني عمل شرطوي فيما يخص موارد وزارة الداخلية ،إذ إن هناك توافق كبير وتعاون ضمن هذه العملية، كما أن هناك أيضاً عمليات مستمرة وعمليات استباقية من خلال قطاعات الشرطة الاتحادية وقطعات الحشد الشعبي الموجودة ضمن قاطع المسؤولية، وأيضاً من قبل قيادات الشرطة الموجودة ضمن المنطقة، وتم إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين وفق مذكرات قبض نظامية وسلموا إلى القضاء، وكذلك تمن السيطرة على مجموعة من العبوات الناسفة وذخيرة عسكرية".وحول مساحة المسؤولية لقطعات منطقة سامراء، أوضح الأسدي، أن "قيادة عمليات سامراء تبدأ من قضاء الدجيل وتنتهي إلى مكيشيفة، وهناك حدود فاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات الأنبار وعمليات بغداد وعمليات ديالى، كما أن هناك تنسيقاً عالياً مع هذه القيادات لضبط الحدود الفاصلة عن طريق وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة".وبشأن التحضيرات والاستعدادات التي اتخذتها قيادة عمليات منطقة سامراء بخصوص تأمين أيام عيد الفطر المبارك، أكد الأسدي أن "هناك تنسيقاً عالياً، وهناك خطة فيما يخص عيد الفطر المبارك بتأمين المنطقة وتأمين صلاة العيد والانتشار والقيام أيضاً بالعمليات الاستباقية" ،مشيراً إلى أنه "ليست هناك قطوعات في أي منطقة أو شارع، كما أن هناك تنسيقاً عالياً بين جميع القطاعات الأمنية وقيادات الشرطة لضمان أمن وحماية المواطن لتأدية هذه الفرائض".