2024-04-09 12:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

حددت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، الجلسة المقبلة موعدا لاستضافة قائممقام قضاء القرنة ناطق المالكي لإيضاح حيثيات مشروع القضاء المتكامل والذي تلكأت الكثير من فقراته ببعض المناطق.

وقالت رئيس اللجنة زهراء عبد الرضا السلمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المجلس سيعمل سلسلة استضافات لرؤساء الوحدات الإدارية حول بعض المشاكل الخدمية في مناطقهم كذلك التعاون مع ديوان المحافظة وبكافة دوائره لإعداد الخطط الرصينة التي تمكن المحافظة من تقديم خدمة افضل للمواطن وهذا ما يهمنا".

وأضافت السلمي، ان "خطة مشاريع المحافظة العام الحالي ستكون خطة رصينة وسيصار الى شمول اغلب المناطق بالخدمات على ضوء التخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة المحلية".

واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان، لايزال الوضع على ما هو عليه.

وقبل أيام، خاطب ديوان محافظة البصرة، شركة "النرجس" للمقاولات بشأن مشروع "مجاري" القرنة الكبير، بعد توجيه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ المشاريع بقضاء القرنة ضمن محافظة البصرة، خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء القضاء، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".

كما وجّه السوداني بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".



