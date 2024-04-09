2024-04-09 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، تحييد 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي" بغارات جوية شمال العراق.

وأوضحت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل "إكس"، أن الجيش التركي رصد الإرهابيين في منطقتي متينا قبل أن يحيّدهم.

وشدّدت وزارة الدفاع التركية على عزمها مواصلة دك معاقل الإرهابيين.

وتكافح تركيا تنظيم "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران. حسب قولها.