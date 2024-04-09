2024-04-09 12:42:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفتْ وثائقُ حصلت عليها “إيشان” أن نحو ٣٠٦ مواطن مصريّ دخلوا العراق، بيافطة “مهرجان شعريّ” للاحتفاء بالشاعر العراقي الراحل كريم العراقي. الوثائق التي حملت توقيع وزير الثقافة د.أحمد الفكّاك البدراني، كانت تطلبُ سِمةَ دخول (فيزا) لـ ٣٠٠ مواطن مصريّ، على الأغلب هم داخلون للحصول على فرص عمل، ورغم أن الوزير خاطب وزارة الداخلية […]

ظهرت المقالة النزاهة فتحت تحقيقاً مع وزير الثقافة.. ٣٠٦ عامل مصري يدخلون بعنوان مهرجان شعري يخص “كريم العراقي”! أولاً على Eishan.