2024-04-09 12:42:08 - المصدر: منصة إيشان

استذكر رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، عودته لأول مة إلى بغداد، عقب إسقاط النظام السابق، في 9 نيسان 2003، واصفا إياه بـ”الولادة الجديدة”. وقال الكاظمي إنه بعد عودته لم يرغب في أن يكون تحت الضوء واستمر بالعمل على طريقته “الخاصة”، فيما تحدث عن مؤسسة الذاكرة العراقية التي عمل عليها. وانتقد سلوك المعارضة العراقية للنظام السابق، […]

ظهرت المقالة الكاظمي يستذكر عودته الأولى إلى بغداد: معارضة الخارج لم يختلف سلوكها عن النظام السابق أولاً على Eishan.