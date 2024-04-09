رئيس رابطة لاليغا الاسبانية: الدوري العراقي بدأ مرحلة التحول الشامل

2024-04-09 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس رابطة لاليغا الإسباني خافيير تيباس على التزام الرابطة بدعم الرياضة في العراق، وتقديم كل الإسناد اللازم لتَحقيقِ أهداف هذا المشروع على المستوى الإقليمي.

وأشار تيباس في ندوةً حواريةً بعنوان "الاستقرار والانفتاح عوامل مؤثرة: لاليغا في العراق، قصة نجاح"، وذلك في مقرّ البيت العربي في العاصمةِ مدريد إلى أهميةِ بناء هيكلٍ شعبي متينٍ في إطار مشروع الدوري، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة وتنمية الأكاديميات.

وأكد رئيس الرابطة؛ إن اللاعبين الشباب هم الأصولُ الرئيسية للمشروع، ويتضمن ذلك تنظيم مسابقات للشبابِ، وتوفير تدريب عالي الجودة للمدربين من هذه الأكاديميات.

واشار إلى تَطويرِ الأكاديميات وتنظيم مسابقات للشباب، والتدريب بصُورةٍ جيدةٍ للمدربين.

وتطرق إلى تحولٍ شاملٍ في الدوري العراقيّ الاحترافي مستلهَماً من أنموذج الإدارةِ المُستدامة لـ لاليغا، وتضمن ذلك إنشاءَ نظام بيئي رقمي وتحسينات في الحوكمةِ والتنظيم.