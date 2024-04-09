بغداد تستضيف بطولة الشرطة العربية للتايكواندو

2024-04-09 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو، يوم الثلاثاء، عن إقامة بطولة الشرطة العربية في العاصمة بغداد في شهر أيار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي محمود عباس اللامي لوكالة شفق نيوز، إن "العاصمة بغداد ستكون مسرحاً لبطولة الشرطة العربية للتايكواندو المقرر انطلاقها في السادس من شهر أيار المقبل بمشاركة عربية واسعة ولكافة الأوزان".

واضاف ان "المنتخب العراقي سيدخل معسكراً تدريبياً اعدادياً في السليمانية، يبدأ يوم غد الأربعاء ويستمر لمدة 15 يوماً، ويجري خلاله تدريبات مكثفة ويخوض مباريات تجريبية مع لاعبين عراقيين".

واشار الى ان "المنتخبات العربية ستحضر الى بغداد قبل البطولة وقد تم تأمين كل المتطلبات من نقل وإقامة وأماكن تدريب وغيرها من الأمور التنظيمية، راجين الخروج بمستوى تنظيم عالٍ".