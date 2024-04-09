اليوم.. أربع مواجهات في ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم

2024-04-09 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم بمشاركة ثمانية اندية هي: الشرطة، والقوة الجوية، والزوراء، والميناء، واربيل، ونوروز، والنفط، ونفط ميسان.

وتقام اليوم أربع مواجهات جميعها تنطلق عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ثلاث منها في بغداد وواحدة في البصرة.

ويحتضن ملعب الميناء في البصرة مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق الميناء مع ضيفه فريق الشرطة، بينما تقام مباراة فريق اربيل مع فريق النفط على ملعب المدينة الدولي ، في حين سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق القوة الجوية مع فريق نفط ميسان، واخيراً تقام مباراة فريق نوروز مع فريق الزوراء على ملعب الأخير.

وسيلتقي الفائز من مباراة الشرطة والميناء، الفائز من مباراة اربيل والنفط، بينما يواجه الفائز من مباراة فريق القوة الجوية مع فريق نفط ميسان، الفائز من مباراة نوروز مع فريق الزوراء.

يذكر أن مباريات كأس العراق تجري بأسلوب التسقيط الفردي وخروج المغلوب في كل أدواره.