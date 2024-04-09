"صفقة مدوية".. برشلونة يغري تشافي بتحقيق "الحلم المستحيل"

2024-04-09 13:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحاول مسؤولو نادي برشلونة الاسباني، إقناع المدرب تشافي هيرنانديز بالبقاء مع الفريق لموسم آخر من خلال التعاقد مع صفقة مدوية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، سيعمل برشلونة بقوة على التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل، لا سيما أن هذه الصفقة تعد "الحلم المستحيل" لتشافي.

وأشارت إلى أن تشافي كان يرى دائما أن برناردو سيلفا القطعة التي يمكن أن تعطي القفزة النوعية التي يحتاجها مشروع البارسا.

وكشفت أن تشافي تواصل مع اللاعب في عدة مناسبات خلال الصيف الماضي.

وبينت أنه خلال إجازة تشافي ببلدة ساجارو تحدث المدرب مع برناردو ووكيله خورخي مينديز أيضا، ثم التقى بالرئيس خوان لابورتا، الذي كان يقضي أيضًا إجازته بنفس المكان.

وأثناء تواجد الثنائي معا في ساجارو، تلقى لابورتا مكالمة هاتفية من مينديز وحثه على فتح الباب أمام التوقيع مع برناردو، ثم اقتحم تشافي الحديث مع اللاعب ووكيله.

ولم تتم صفقة برناردو في الصيف الماضي بسبب الصعوبات المالية التي تواجه بلوجرانا وجعلت العملية مستحيلة.

وانتهى الأمر في الصيف الماضي بأن قرر برناردو تمديد عقده مع السيتي لعام آخر، حتى يونيو/حزيران 2026، ووضع شرطا جزائيا بقيمة 58 مليون يورو.

وينوي لابورتا إعادة محاولة ضم نجم السيتي، مستخدما نفس الصيغة التي أبرم بها صفقة فيتور روكي من أتلتيكو بارانينسي بقيمة 30 مليونًا، سترتفع إلى 61 اعتمادًا على متغيرات معينة.

ويقدم برشلونة خلال هذه الصفقات دفعات مالية مؤجلة، تبلغ 5 ملايين يورو كل 6 أشهر ما يتناسب مع اقتصاد البارسا، حتى يتم الوصول إلى المبلغ الإجمالي المتفق عليه.

ويريد لابورتا تكرار هذا النهج مع مانشستر سيتي، حيث سيعرض دفع الشرط الجزائي لسيلفا بالتقسيط، مستغلا أن اللاعب سيبلغ 30 عاما في 29 أغسطس/آب المقبل.

ويثق برشلونة في أن هذا العرض سيدفع مانشستر سيتي إلى التفكير في رحيل برناردو سيلفا.

المصدر: سبورت