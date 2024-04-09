رواتب كردستان تنعش مناطق الـ 140 في ديالى.. انتهت السنوات العجاف

2024-04-09 13:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -ديالى

أجواء ايجابية، تسود مناطق الـ 140 في محافظة ديالى، بعد اطلاق رواتب الموظفين التابعين لحكومة اقليم كردستان، عقب فترة توقف طويلة اسهمت بتدني المستوى المعيشي للموظفين وتراجع حركة التبضع في اسواق تلك المناطق..

اسماعيل حمه خليل، موظف في الدوائر التابعة لحكومة كردستان، اكد في حديثه لـ "بغداد اليوم"، ان "توزيع الرواتب المتأخرة، كان بمثابة جرعة انقاذ عاجلة لالآف العوائل التي وصلت مرحلة الفقر بسبب تأخر صرف الرواتب"، مضيفا بان "اغلب الرواتب المستلمة ذهبت لتسديد ديون سابقة"، مختتما كلامه بالقول: "مناطق الـ 140 في ديالى بوضع لا تحسد عليه".

هادي رزكار، وهو صاحب محل تجاري في تلك المناطق، فقد تحدث عما وصفه بانتعاش "غير مسبوق" لحركة التبضع قبيل عيد الفطر المبارك، مؤكدا بان "معدل النشاط التجاري بعد صرف الرواتب ارتفع الى الضعف، وبدأ العديد من المواطنين بتسديد ديونهم القديمة لاصحاب المحلات".

اما هوشيار علي، وهو موظف متقاعد، فقد تمنى بان "يكون هناك حل نهائي وجذري لموضوع مستحقات موظفي الاقليم، وان لا يكون هذا الملف الذي يرتبط بقوت الناس ومعيشتهم، بالخلافات والازمات السياسية، وانهاء هذا المشهد الذي يتكرر مع كل ازمة سياسية بين بغداد وأربيل".



