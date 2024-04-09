نفط ميسان يواجه الجوية بشعار التأهل لنصف نهائي الكأس

2024-04-09 13:30:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السوداني

يلتقي فريق نفط ميسان بكرة القدم مساء اليوم نظيره القوة الجوية على أديم ملعب الشعب في ربع نهائي بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024).

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا سيخوض في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء مواجهة هامة مع نظيره القوة الجوية في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق وكله عزيمة على تحقيق نتيجة ايجابية".

واضاف أن " نفط ميسان يسعى لكسب المباراة للوصول إلى المربع الذهبي على الرغم من أن الفريق المنافس يتفوق علينا بالامكانات الفنية والبشرية خاصة وانه بطل النسخة الماضية من المسابقة، إضافة الى كونه من فرق الصدارة في دوري نجوم المحترفين ".

وأوضح أن "فريقنا يطمح الى تقديم مستوى يليق بكرة ميسان بالرغم من اللعب خارج الديار وأمام جماهير القوة الجوية الغفيرة ، لاسيما وأن الجوية يقدم مستويات عالية المستوى".