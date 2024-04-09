وصول ثلاثة محترفين الى الدوحة للانضمام الى المنتخب الأولمبي

2024-04-09 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل الى العاصمة القطرية الدوحة لاعبو المنتخب الأولمبيّ(يوسف الإمام وأمين الحموي وبلند ازاد) للانضمام إلى معسكرِ المُنتخبِ المقام هناك والانخراط في التدريبات استعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن" (يوسف الإمام وأمين الحموي وبلند ازاد) انضموا الى وفد المنتخب الاولمبي المشارك في نهائيات بطولة آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس".يذكر أن منتخبنا الأولمبيّ كان قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاحد الماضي للدخول في معسكرٍ تدريبي قصير يتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.