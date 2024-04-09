2024-04-09 13:36:09 - المصدر: منصة إيشان

قرّرت إدارة نادي أربيل إعفاء الكادر الفني لفريقها الكروي المشارك في دوري النجوم العراقي بقيادة المدرب حيدر عبد الأمير. وقال المدرب حيدر عبد الأمير في تصريح صحفي إن “إدارة النادي قررت إقالة الكادر الفني المشرف على فريقها الكروي بالرغم من توقيع عقد ينص على العمل لمدة موسم ونصف”. وأضاف أن “الهدف من توقيع العقد […]

ظهرت المقالة رغم عقد الموسم ونصف.. نادي أربيل يقيل الكادر الفني والمدرب يستغرب: عملنا بالمتاح أولاً على Eishan.