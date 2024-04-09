وزير النقل يعلن مصادقة المحافظة السابعة على المسارين السككي والبري لطريق التنمية

2024-04-09 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن مصادقة المحافظة السابعة على المسارين السككي والبري لطريق التنمية.

وقال السعداوي، في بيان تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة استكملت إجراءات المصادقة على مساري طريق التنمية البري السريع والسككي مع الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق، وقعت اليوم محضرا مشتركا مع الجهات المعنية بمشروع طريق التنمية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "التصاميم الأولية لمساري الطريق المارين بمحافظة صلاح الدين، تضمنت انشاء 6 محطات لنقل المسافرين والبضائع في مدن سامراء وبيجي وتكريت"، موضحا ان "مسافة المسارين يبلغ طولها 236 كيلو مترا مربعا".

ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المحافظة أشرت ضمن المحضر المشترك التعارضات والاستملاكات التابعة للمواطنين والدوائر الحكومية والوزارات"، مؤكدا "سعي الوزارة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في صلاح الدين الى إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لتلك التعارضات، ومن ثم الشروع في إنجاز التصاميم النهائية الخاصة بالمسارين البري السريع والسككي المارين في المحافظة".

فيما ذكر مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد يونس خالد جواد الكعبي، أنه "من منطلق الالتزام بالخطط الموضوعة لعام الإنجازات 2024، في المحافظات، واستكمالا لمشروع طريق التنمية، سيشهد هذا العام استكمال الزيارات والجولات في بقية المحافظات لإنجاز توقيع جميع المحاضر".

وتابع، ان "عددا من المحافظات الأخرى ستعلن إنجاز متطلبات طريق التنمية قريباً".