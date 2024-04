2024-04-09 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر مروري في ذي قار عن مصرع عائلة مكونة من 3 اشخاص في حادث انقلاب مركبة شرق الناصرية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الحادث كان نتيجة انقلاب مركبة نوع بيك اب في طريق ناصرية سيد دخيل.واضاف، ان الحادث تسبب بمصرع الزوج وزوجته وابنه الموجودين داخل المركبة ونتيجة...

The post مصرع عائلة من 3 اشخاص في حادث مروري شرق الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.