الرئيس الإيراني يهاتف نظيره العراقي.. ماذا دار بينهما؟

2024-04-09 14:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ووقف العدوان على غزة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الرئيس العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد"، مبينة ان "الرئيسين تبادلا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، حيث أعرب الرئيس عن أمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق وموفور الصحة وللشعب الإيراني بالمزيد من التطور والتقدم".

وأضاف البيان، "بدوره هنأ الرئيس الإيراني نظيره العراقي"، معربا عن "أمنياته له بالنجاح والتوفيق، وللشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار والازدهار".

وتابع "كما استعرض الرئيسان، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الجارين".

وبحث الاتصال بحسب البيان، "المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه المشروعة".