العراق وايران يؤكدان ضرورة دعم جهود تعزيز الأمن وضرورة وقف العدوان على غزة

2024-04-09 14:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر السعيد

تلقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتبادل الرئيسان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، حيث أعرب السيد الرئيس عن أمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق وموفور الصحة وللشعب الإيراني بالمزيد من التطور والتقدم .

بدوره، هنأ الرئيس إبراهيم رئيسي فخامة رئيس الجمهورية معربا عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق، وللشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

كما استعرض الرئيسان، خلال الاتصال، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الجارين.

وبحث فخامتهما المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه المشروعة.