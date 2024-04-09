رئيس رابطة الليغا: الدوري العراقي بدأ مرحلة التحول الشامل

2024-04-09 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس رابطة الليغا (خافيير تيباس) على التزام الرابطة بدعم الرياضة في العراق وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق أهداف هذا المشروع على المستوى الإقليمي.وأشار (تيباس) في بيان للمكتب الاعلامي لدوري نجوم العراق تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إلى "ضرورة بناء هيكل شعبي متين في إطار مشروع الدوري، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة وتنمية الأكاديميات".وأكد أن "اللاعبين الشباب هم الأصول الرئيسية للمشروع الذي يتضمن تنظيم مسابقات للشباب وتوفير تدريب عالي الجودة للمدربين من هذه الأكاديميات".وتطرق أيضاً إلى تحول شامل في الدوري العراقي الاحترافي، مستلهماً من أنموذج الإدارة المستدامة لـ (الليغا) وتضمن ذلك إنشاء نظام بيئي رقمي وتحسينات في الحوكمة والتنظيم.