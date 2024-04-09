2024-04-09 14:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024) على أهمية الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص والحكومي.

وأوضح الجواهري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن الجزم بنجاح الاستثمار الحكومي، مع وجود (1450) مشروعا متلكئا، واغلبها وهمي.

وبين، ان "الإدارات في العراق لم تتغير، وهذا يعني استمرار بعض الإخفاقات، ولهذا لا بد من وجود نظام اداري شفاف، ويكون له رصد وتقييم ورقابة ومتابعة أي مشروع يقر حكوميا".

ودعا الجواهري "لادخال الاستثمار الاجنبي والمحلي الخاص، في تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع العام، وخصوصا تلك المشاريع التي على علاقة مباشرة بطريق التنمية، وبطريقة التنافس بين المستثمرين وليس الاحالة المباشرة".

وكان البنك الدولي، قد توقع في وقت سابق، دخول العراق الى طريق التجارة العالمية بمجرد تشغيل ميناء الفاو الكبير، حيث يتوقع بحلول عام 2038 أن يجني العراق 4 مليارات دولار عن نشاط الميناء الجديد تضاف لها الإيرادات غير المباشرة كخدمات العبور عبر طريق التنمية الممتد إلى تركيا وأوروبا المنافس لخطوط تجارية عالمية عدة بفضل اختزال الوقت.