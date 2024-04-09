البافاري يتلقى أنباء سارة قبل ساعات من مواجهة آرسنال

2024-04-09 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني أنباء سارة، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، قبل انطلاق مواجهته مع آرسنال الإنجليزي على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي يتواجد في البايرن حاليًا في العاصمة البريطانية لندن لمواجهة الجانرز، استعاد العملاق البافاري خدمات ظهيره ساشا بوي.

وبحسب الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، عاد بوي إلى التدريبات من جديد، بخوض حصة من التدريبات الفردية للمرة الأولى صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناته من إصابة في الفخذ في أحد التدريبات خلال فترة التوقف الدولي الماضي، وغاب عن الملاعب منذ ذلك الحين.

يذكر أن بوي انضم لصفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من صفوف غلطة سراي التركي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2028 ومقابل ما يقارب من 35 مليون يورو.

ولم يخض بوي سوى مباراتين رفقة بايرن ميونخ منذ ذلك الحين، بالمشاركة لمدة 28 دقيقة في الفوز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ (3-1)، وشارك لمدة 81 دقيقة في الخسارة 0-3 أمام باير ليفركوزن.

المصدر: كوورة



