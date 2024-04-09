2024-04-09 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات بغداد - بصرة - بكين في ايار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ،تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الرابع من ايار المقبل سيكون موعداً لتسيير أول رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بكين داشينغ الدولي، بعد توقف إستمر لعدة سنوات"، مبينة أن "إفتتاح الخطٍ الجديد ومباشر لرحلات الناقل الوطني بين العراق والصين، جاء استنادا لتوجيهات الوزير رزاق محيبس السعداوي بفتح وجهات سفر جديدة وتوسيع عمل الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف البيان، ان "الخطة التشغيلية للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل والتي تتضمن توسيع وتنويع شبكة الوجهات الخارجية للطائر الأخضر، استكملت اجراءات عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)".

ولفت إلى أن "عدد الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، ذهاباً من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإياباً من بكين يومي الأحد والأربعاء، فضلاً عن تخصيص طائرة الأحلام Dreamliner المتميزة برفاهية السفر العالية، والمناسبة للمسافات الطويلة".

بدوره، أوضح، مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، بحسب البيان، ان "خطة التشغيل التي تحظى بدعم الوزير تستهدف رفع مستوى الخدمات وإطلاق العروض المتعددة والتنافسية"، مؤكدا "حرص الشركة على تنفيذ أكبر عدد من الرحلات ونقل المسافرين وتعظيم الواردات المالية للخطوط الجوية العراقية".