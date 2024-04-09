العراق يبلغ واشنطن: اتفاقية الإطار لا تتعلق بالجانب الأمني فقط وسنؤسس لعهد جديد

2024-04-09 15:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبلغ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي بأن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة مهمة وشاملة ولاتختص فقط بالجانب الأمني وإنما تشمل جميع المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء ، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي"، مبيناً أن "الجانبين بحثا آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وآفاق التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

واضاف، أنه "جرى خلال اللقاء أيضا ، بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بضمنها ملف مخيم الهول واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

ووفقا للبيان، أعرب الأعرجي خلال اللقاء، عن "تفاؤله بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المرتقبة إلى واشنطن"، مشيرا إلى أن "الزيارة ستؤسس لعهد جديد من العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية مهمة وشاملة ولاتختص فقط بالجانب الأمني، وإنما تشمل جميع المجالات".

وأكد الاعرجي على "أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول وتجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية".

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، ان "زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن مهمة جداً وأن البلدين باتجاه الاتفاق الأمني الثنائي، وأن لجان البلدين مستمرة باللقاءات بخصوص مهمة التحالف الدولي".

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

9-نيسان - 2024