2024-04-09 15:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب حسين مردان، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، ملامح الفراغ الخزني في سدود العراق بعد 4 موجات مطرية، فيما أشار الى ان الفراغ لايزال كبيرًا.

وقال مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الموجات المطرية الأربعة أسهمت في زيادة خزين السدود، الا ان الفراغ ما يزال كبيراً وهناك إمكانية لاستيعاب اي موجة فيضانية متوقعة، خلال الأيام المقبلة".

وتطرق مردان الى تجربة "سدود الامطار"، والتي تقام على وديان تدفق السيول الموسمية خاصة في مناطق الشريط الحدودي شرق العراق في ديالى وباقي المحافظات، مؤكدا بانها البديل الأفضل للسدود العملاقة في الوقت الحالي، كونها تسهم بحصر مياه الامطار وخزنها".

وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت في شباط العام الماضي، إيقاف العمل بمشروع سد مكحول، والذي كان احد اهم السدود الضخمة على مستوى العراق، وعزت قرار إيقاف العمل، في وقتها، للمصلحة العامة للبلد.

وذكرت وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، أن "وزارة الموارد المائية أوصت بإيقاف العمل بمشروع سد مكحول"، مؤكدة أن "الضرورة تقتضي بإيقاف كافة الأعمال ذات الصلة بالمشروع وتسوية جميع العقود أصوليا، على أن تقوم الجهة التي تستلم المجمع السكني بإجراء اللازم للاستفادة منه".



