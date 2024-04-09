2024-04-09 15:42:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المصدر قوله إنه “في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة استراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي […]

ظهرت المقالة حسب تصنيفها الائتماني.. السوداني يفتح أبواب البنك المركزي أمام المصارف الأهلية أولاً على Eishan.