في مقدمتها العراق .. إيران تقول إنها تصدر الكهرباء لثلاث دول مجاورة

2024-04-09 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح نائب رئيس شؤون النقل والتجارة الخارجية في شركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية، محمد الله داد، يوم الثلاثاء، بأن بلاده تصدر الكهرباء الى ثلاث دول مجاورة في مقدمتها العراق

وقال محمد الله داد، إن "إيران، بقدرتها المركبة البالغة حوالي 93 ألف ميغاواط، هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للكهرباء في المنطقة، و حالياً لديها مع جميع الدول التي لها حدود برية تبادل في مجال الطاقة".

وأوضح إيران "تستورد حاليا الكهرباء من ثلاث دول في الشمال هي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان"، مضيفا أنه "يتم تصديره إلى الدول الثلاث هي العراق وباكستان وأفغانستان.

وأشار الله داد أيضًا إلى التبادل الثنائي مع تركيا؛ وهذا يعني يتم الاستيراد والصادرات معا.

وقال نائب رئيس شؤون النقل والتجارة الخارجية لشركة الكهرباء، إن الدراسات جارية لتمكين الربط الكهربائي إلى قطر، وقال: "إن إجمالي التبادل الكهربائي بين إيران وجيرانها يزيد عن ثلاثة آلاف ميغاواط".

ونوه إلى أن السياسة الرئيسية للدولة في تبادل الكهرباء مع جيرانها ترتكز في معظمها على محور التوازن الصفري، مردفا بالقول: "بهذه السياسة يتم تصدير الكهرباء إلى الدول المستهدفة في الأيام والأشهر والمواسم التي يكون فيها هناك هو فائض الإنتاج، ويحدث غالبًا في الموسم الحار من العام، حيث يتم الاستيراد من الدول التي لديها فائض في الطاقة".