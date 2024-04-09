بالأرقام.. ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في ذي قار
2024-04-09 16:36:01 - المصدر: واع
ذي قار - واع - نصار الحاج
أعلنت مديرية صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في المحافظة.
وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر بمشروع إكمال بناء مستشفى الجبايش العام سعة 100 سرير والذي يعتبر من المشاريع المهمة في القضاء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 98 %"، مؤكداً، أن "العمل كذلك مستمر في مشروع إنشاء دارين للأطباء مع التأثيث في المستشفى المذكور إذ بلغت نسبة الإنجاز 67% في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز النور الصحي في ناحية الفضلية في قضاء سوق الشيوخ 79%".
وأضاف، "كذلك لدينا مشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل سليمان في ناحية بني زيد في قضاء الشطرة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 63%، فيما سجل مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الصادق الصحي في قضاء سوق الشيوخ 66%"، مشيراً، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز البطاط في سوق الشيوخ سجلت 50% ومركز الكرار الصحي في حي المتنزه بصوب الشامية، بلغت نسبة الإنجاز فيه 55%، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل صكبان في قضاء الغراف حيث وصلت نسبة إنجازه 55%".
ونبه، إلى أنه "وأخيرا بلغت نسبة الإنجاز 46% في مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الحسن (عليه السلام) في حي الثورة ضمن قطاع الناصرية الأول".
أعلنت مديرية صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في المحافظة.
وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر بمشروع إكمال بناء مستشفى الجبايش العام سعة 100 سرير والذي يعتبر من المشاريع المهمة في القضاء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 98 %"، مؤكداً، أن "العمل كذلك مستمر في مشروع إنشاء دارين للأطباء مع التأثيث في المستشفى المذكور إذ بلغت نسبة الإنجاز 67% في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز النور الصحي في ناحية الفضلية في قضاء سوق الشيوخ 79%".
وأضاف، "كذلك لدينا مشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل سليمان في ناحية بني زيد في قضاء الشطرة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 63%، فيما سجل مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الصادق الصحي في قضاء سوق الشيوخ 66%"، مشيراً، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز البطاط في سوق الشيوخ سجلت 50% ومركز الكرار الصحي في حي المتنزه بصوب الشامية، بلغت نسبة الإنجاز فيه 55%، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل صكبان في قضاء الغراف حيث وصلت نسبة إنجازه 55%".
ونبه، إلى أنه "وأخيرا بلغت نسبة الإنجاز 46% في مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الحسن (عليه السلام) في حي الثورة ضمن قطاع الناصرية الأول".