بالأرقام.. ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في ذي قار

2024-04-09 16:36:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - نصار الحاجأعلنت مديرية صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في المحافظة.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر بمشروع إكمال بناء مستشفى الجبايش العام سعة 100 سرير والذي يعتبر من المشاريع المهمة في القضاء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 98 %"، مؤكداً، أن "العمل كذلك مستمر في مشروع إنشاء دارين للأطباء مع التأثيث في المستشفى المذكور إذ بلغت نسبة الإنجاز 67% في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز النور الصحي في ناحية الفضلية في قضاء سوق الشيوخ 79%".وأضاف، "كذلك لدينا مشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل سليمان في ناحية بني زيد في قضاء الشطرة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 63%، فيما سجل مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الصادق الصحي في قضاء سوق الشيوخ 66%"، مشيراً، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز البطاط في سوق الشيوخ سجلت 50% ومركز الكرار الصحي في حي المتنزه بصوب الشامية، بلغت نسبة الإنجاز فيه 55%، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل صكبان في قضاء الغراف حيث وصلت نسبة إنجازه 55%".ونبه، إلى أنه "وأخيرا بلغت نسبة الإنجاز 46% في مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الحسن (عليه السلام) في حي الثورة ضمن قطاع الناصرية الأول".