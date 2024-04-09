ريال مدريد يطالب الفيفا باللعب مع المان سيتي تحت سقف مغلق

2024-04-09 16:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت مصادر لشبكة ESPN، إن ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الإذن للعب مانشستر سيتي تحت سقف مغلق في سانتياغو برنابيو في محاولة لتعزيز الأجواء قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي فاز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي في المسابقة.

وبعد خسارته 5-1 في مجموع المباراتين في نصف نهائي الموسم الماضي، يحاول ريال مدريد الآن الاستفادة الكاملة من السقف القابل للطي الذي تمت إضافته إلى ملعب سانتياغو برنابيو خلال عملية التجديد التي رفعت سعته إلى 85 ألف مشجع.

وأكدت مصادر السيتي أن ريال مدريد قدم الطلب إلى اليويفا، وسيتم اتخاذ القرار بشأن اللعب بسقف مغلق أو مفتوح في اجتماع فني روتيني قبل المباراة اليوم.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتعاون مع حكم المباراة فرانسوا ليكسييه، بشرط أن تنتهي المباراة في نفس الظروف التي بدأت فيها، ما لم تجبر الأحوال الجوية القاسية إما على فتح أو إغلاق السقف.

ولعب ريال مدريد والسقف مغلقًا في مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد آر بي لايبزيغ، ولعب بانتظام مباريات على أرضه والسقف مغلق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويدخل سيتي المباراة بدون الظهير الأيمن المصاب كايل ووكر، الذي فشل في التعافي من إصابة في الفخذ تعرض لها أثناء أداء الواجب الدولي مع إنجلترا الشهر الماضي.

ولعب ووكر دورًا رئيسيًا في إبطال تهديد فينيسيوس جونيور خلال نصف نهائي الموسم الماضي، خاصة في الفوز 4-0 في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، عندما سيطر السيتي على المباراة وحقق فوزًا لا يُنسى.





المصدر: سكاي نيوز



