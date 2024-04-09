كاميرا تكشف طلاسم جريمة غامضة بديالى اثارت الرأي العام لايام

2024-04-09 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، عن اعتقال عصابة تورطت بقتل مدني قبل ايام شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مدنيا قُتل بآلة حادة في منزله داخل ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) في جريمة مروعة اثارت الرأي العام خاصة انها الاولى من نوعها في هذه الناحية خلال 2024".

واضاف، ان "فريق التحقيق نجح بعد التدقيق برصد وجود كاميرا منزلية قريبة من موقع الجريمة لتقدم اولى الخيوط المهمة التي قادت الى كشف افراد العصابة الثلاثة واعتقالهم الواحد تلو الاخر بكمائن رغم محاولات الافلات من قبضة العدالة".

واشار الى ان "دوافع الجريمة هي السرقة قبل ضرب المجني عليه ومفارقته الحياة"، لافتا الى ان "الجناة في قبضة القوى الامنية واعترافاتهم دونت قضائيا".

وكانت العظيم شهدت قبل ايام جريمة اثارت الراي العام بسبب غموضها وكونها الاولى من نوعها في ناحية تعيش استقرارا امنيا منذ اشهر طويلة.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت انخفاض جريمة السطو المسلح قد انخفضت 73% خلال الاشهر الاولى من العام الحالي 2024 مقارنة بالعام الماضي.