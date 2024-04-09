الفياض يشدد على اعتماد منهج العدل ورفض الفكر الإجرامي لتحقيق طموح العراقيين

2024-04-09 17:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024) على "العدل، ورفض والفكر الإجرامي" لتحقيق طموح الشعب العراقي.

وقال الفياض في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بمناسبة 9 نيسان "إن الذكرى السنوية لاستشهاد المفكر الإسلامي الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) وشقيقته العلوية بنت الهدى (رضوان الله عليها) التي تتزامن مع ذكرى سقوط النظام البعثي البائد، ما هي إلا حكمة إلهية في أحقاق الحق وإدحاض الباطل وإذلال الطغاة".

وأضاف "نحن نستذكر هذين الحدثين اللذين شكلا بدايات تحول كبير في تاريخ البلاد، نجدد التأكيد والتذكير، بضرورة اعتماد منهج العدل، ورفض الظلم، والفكر الإجرامي، لتحقيق طموح وتطلعات شعبنا بالعيش الكريم في ربوع عراقنا العزيز".