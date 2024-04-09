رشيد وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والتشاور بقضايا المنطقة

2024-04-09 17:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتبادل الرئيسان بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، "التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين بمزيد من التقدم والتطور والرفاه".

كما بحث رئيس الجمهورية والرئيس التركي وفقاً للبيان "العلاقات الثنائية، وأهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".