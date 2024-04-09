رئيس الجمهورية يبحث مع الرئيس التركي التنسيق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك

2024-04-09 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا التنسيق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.وتبادل الرئيسان- وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية خلال المكالمة الهاتفية- التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين الله عز و جل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين بمزيد من التقدم والتطور والرفاه.كما بحث رئيس الجمهورية والرئيس التركي العلاقات الثنائية وأهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.