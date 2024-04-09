تأهب أمني بعد تهديد من "داعش" لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2024-04-09 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عززت العاصمة الفرنسية باريس الإجراءات الأمنية بعد "تهديد" من تنظيم "داعش"، لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن تنظيم داعش الإرهابي يهدد بشن هجمات في الملاعب الأربعة التي تستضيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد نشر صورة مكتوب عليها عبارة "اقتلوهم جميعا"، وأسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها المباراة.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملاعب الإمارات (أرسنال) وحديقة الأمراء (باريس سان جيرمان) وستيفاس متروبوليتانو (أتلتيكو مدريد) وسانتياغو برنابيو (ريال مدريد).

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: لم يتغير شيء في الوقت الحالي، لكن قوات الأمن يتابعون بعناية فائقة مع إجراءات مراقبة خاصة حيث تعتبر المباراة شديدة الخطورة من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة، الوفد الحكومي على علم بالفعل بالتهديد، وسيكون هناك إجراءات مشددة صباح الثلاثاء، في الاجتماع الأمني ​​للمباراة، عندما سيقررون اتخاذ إجراءات أمنية إضافية.

فيما كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، قائلة: شهدت مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفعل انتشارا أمنيا كبيرا، لكن حالة التأهب الآن زادت إلى حد ما بعد إعلان التهديد المزعوم من تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما ذكرت صحيفة العزايم.

وتابعت، يظهر إرهابي مسلح في الوسط وأسماء الملاعب الأربعة التي ستقام فيها المباريات الأربع: ملاعب الإمارات، باركي دي لوس برينسيبس، ميتروبوليتانو وسانتياغو برنابيو، وتم بالفعل تعزيز الإجراءات الأمنية لهذه المباريات، سواء ريال مدريد ضد السيتي وأتلتيكو ضد دورتموند لاسيما أن العاصمة مدريد تستقبل مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد فيما يواجه أرسنال ضيفه بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، على أن يلتقي غدا الأربعاء، برشلونة مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه بروسيا دورتموند فريق أتلتيكو مدريد.