صلاح الدين.. استمرار الأعمال لإنجاز 12 مستشفى

2024-04-09 18:36:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكدت مديرية الصحة في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، استمرار الأعمال لإنجاز 12 مشروعاً للمستشفيات في المحافظة.وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة المحافظة لتطوير الواقع الصحي هنالك مشاريع لـ 12 مستشفى بمناطق متفرقة من المحافظة بينها 4 مستشفيات سعة 100 سرير وواحد 40 سريرا".وأضاف، "كذلك هنالك 3 مستشفيات قيد الإنجاز بينها مستشفى العلم والذي بلغت نسبة إنجازه 95%، ومستشفيات أخرى في قضاء آمرلي وناحية الضلوعية وصلت نسبة إنجازها إلى 50%"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "هناك مستشفيات عاملة في المحافظة بينها مستشفى تكريت التعليمي سعة 480 سريرا ومستشفيات أخرى دون الـ 200 سرير".