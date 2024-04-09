حكومة كوردستان تعد قائمة رواتب "خاصة" بالمحاضرين لإرسالها الى بغداد

2024-04-09 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية الكوردستانية، يوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كوردستان ستعد قائمة رواتب "خاصة" بالمحاضرين غير المُعيّنين من أجل إرسالها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ستقوم بعد عيد الفطر بتحضير قائمة رواتب خاصة بالمحاضرين غير المعينين كعقود دائمية للجميع وتوجيهها الى الحكومة الاتحادية وطلب التخصيص المالي لهم حيث يستلم المحاضرون رواتبهم في اقليم كوردستان مع الموظفين".

وطالبت الوزارة الجميع بـ"دعم الحكومة في هذه الخطوة حيث ان حكومة الاقليم ستبذل جهدها لتنفيذ ذلك".

وختمت بالقول، "ستقوم وزارة التربية بتسليم قائمة رواتب المحاضرين الى مجلس الوزراء ليتم توجيهها عبر وزارة المالية الكوردستانية الى الحكومة الاتحادية".

ويوم الأربعاء الماضي، 4 نيسان 2024، قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، إن "رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قرر صرف مستحقات المحاضرين المالية بأسرع وقت ممكن وقبل العيد".

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان، قررت يوم الأحد، 7 كانون الثاني/ يناير 2024، تعيين المعلمين غير المعينين "المحاضرون بالمجان" بصفة عقود وفق تعليمات وزارة المالية والاقتصاد بالإقليم.