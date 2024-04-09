2024-04-09 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أودى هجوم إرهابي نفذه ما يسمى “جيش الظلم”، اليوم الثلاثاء، بحياة خمسة عناصر من الشرطة الإيرانية. وذكرت وسائل إعلام، أن “سيارتين للشرطة الايرانية تعرضتا، لاعتداء من قبل إرهابيين على طريق سوران – مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان”. وأضافت، أن “5 من عناصر الشرطة استشهدوا في اعتداء نفذه عناصر جماعة جيش الظلم الإرهابية”. وأعلنت جماعة جيش الظلم […]

ظهرت المقالة إيران.. “جيش الظلم” يقتل خمسة من عناصر الشرطة أولاً على Eishan.