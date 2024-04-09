العميري: بإعدام الشهيد محمد باقر الصدر ثارت ثورة الإنسانية

2024-04-09 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، تعازيه للشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر على يد النظام المقبور، مؤكدا إنه بإعدامه ثارت ثورة العدل الإنسانية.وقال العميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السيد محمد باقر الصدر لم يمت، بل بإعدامه ثارت ثورة العدل الانسانية وبمحرابه تجلى الدين الإسلامي بكل قيمه الاجتماعية ناطقا صارخا بأن الحق مع علي وعلي مع الحق وداعياً إلى أن الشهادة في سبيل الحق هي الحياة المثالية".وأضاف، أن "الإعدام لمنبر الحق جعل الحق يصرخ في وجوه الظالمين والطغاة، بأن الحق سوف ينتصر وإن قل سالكو طريقه، وإننا في الوقت الحاضر نحتاج إلى تلك القيم العليا وتلك الشجاعة النادرة".وختم بالقول "سلام عليك ياشهيد الإنسانية وسلام عليك يوم ولدت ويوم تبعث حيا".